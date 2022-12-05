İnşaat Demirine Akıl Sır Erdirmeyen Zam Haberi! 1 Ton Demir’in Fiyatı Uçtu Gidiyor! 5 Aralık Hurda Demir ve İnşaat Demir Fiyatlarını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Bir süredir Çin’de devam eden sıkı koronavirüs tedbirlerinin ekonomik maliyeti oldukça yüksek oldu. Borsaları altüst eden tedbirler, dünyayı hızla resesyona sürüklemeye devam ederken; şimdi de inşaat sektöründe somut izler bırakmaya başladı. Tedbirlerin gevşetilme ihtimali, demirin aralık ayına zamlı başlamasına neden oldu. Peki, 1 ton demir ne kadar, kaç TL? Demir fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz inşaat demiri hangisi? İşte 5 Aralık 2022 demir fiyatları…