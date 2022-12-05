- 05 Ara 2022 - 15:12

İnşaat Demirine Akıl Sır Erdirmeyen Zam Haberi! 1 Ton Demir’in Fiyatı Uçtu Gidiyor! 5 Aralık Hurda Demir ve İnşaat Demir Fiyatlarını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Tedbirlerin gevşetilme ihtimali, demirin aralık ayına zamlı başlamasına neden oldu. Peki, 1 ton demir ne kadar, kaç TL? İşte İnşaat sektörünü ve ev almak isteyenleri derinden vuracak zammın detayları...

Bir süredir Çin’de devam eden sıkı koronavirüs tedbirlerinin ekonomik maliyeti oldukça yüksek oldu. Borsaları altüst eden tedbirler, dünyayı hızla resesyona sürüklemeye devam ederken; şimdi de inşaat sektöründe somut izler bırakmaya başladı. Tedbirlerin gevşetilme ihtimali, demirin aralık ayına zamlı başlamasına neden oldu. Peki, 1 ton demir ne kadar, kaç TL? Demir fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz inşaat demiri hangisi? İşte 5 Aralık 2022 demir fiyatları…

05 Ara 2022 - 15:12 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları… mask
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Var Mı Merak Uyandırdı! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Sigara Fiyatları Ne Oldu?    mask
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Var Mı Merak Uyandırdı! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Sigara Fiyatları Ne Oldu?   
A101 Market iPhone Alıcısına Büyük Müjdeyi Verdi! iPhone 11, 12 ve 13 Fiyatları Diplerde; Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… Herkes Hemen Alsın! mask
A101 Market iPhone Alıcısına Büyük Müjdeyi Verdi! iPhone 11, 12 ve 13 Fiyatları Diplerde; Öyle Bir İndirim Yaptı Ki… Herkes Hemen Alsın!
Dolaplarınızda Yoğurt Varsa Dikkat! Bu Taktik Hayatınızı Kurtaracak; Yüzünüzde Güller Açtıracak! Meğer Uzun Ömürlü Saklamanın Sırrı Bu Haberde... mask
Dolaplarınızda Yoğurt Varsa Dikkat! Bu Taktik Hayatınızı Kurtaracak; Yüzünüzde Güller Açtıracak! Meğer Uzun Ömürlü Saklamanın Sırrı Bu Haberde...
Bakan Nebati: Düşüş Trendine Girdik! mask
Bakan Nebati: Düşüş Trendine Girdik!
Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında 1 Milyon Liralık Soru Açıldı! Kenan İmirzalıoğlu Bile Şok Oldu! Batu Alıcı 1 Milyonu Aldı mı? Batu Alıcı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Mezunu? mask
Kim Milyoner Olmak İster Yarışmasında 1 Milyon Liralık Soru Açıldı! Kenan İmirzalıoğlu Bile Şok Oldu! Batu Alıcı 1 Milyonu Aldı mı? Batu Alıcı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne Mezunu?
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl! mask
Ankara Viskisi: Türkiye'nin İlk ve Son Viskisi Olarak Tarihe Geçti! Ortaya Çıkanlar Şok Etti! Ankara Kedisi, Bozkurt, Hitit Güneşi… Tam Tamına 50 Yıl!
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak! mask
Memur 2023 Maaşı Ne Kadar Olacak? Memur Zam Oranı Belli Oldu Mu? “Bu Devirde Memur Olmak Vardı!” Öyle Bir Zam Geldi Ki, Herkes KPSS Sınavına Çalışmaya Başlayacak!
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4.58 TL İndirim Devam Ediyor! 4 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları… mask
Akaryakıt Fiyatlarında 8,9 Şiddetinde Deprem Sürüyor! Akaryakıta Tam Tamına Toplamda 4.58 TL İndirim Devam Ediyor! 4 Aralık LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…
Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı! mask
Tüp Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Aygaz, İpragaz, Milangaz Tüp Fiyatları Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Tüp Fiyatları Açıklandı!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
İnşaat Demirine Akıl Sır Erdirmeyen Zam Haberi! 1 Ton Demir’in Fiyatı Uçtu Gidiyor! 5 Aralık Hurda Demir ve İnşaat Demir Fiyatlarını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı! mask
İnşaat Demirine Akıl Sır Erdirmeyen Zam Haberi! 1 Ton Demir’in Fiyatı Uçtu Gidiyor! 5 Aralık Hurda Demir ve İnşaat Demir Fiyatlarını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Yürekleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...! mask
Pelin Akil ve Anıl Altan’dan Yürekleri Acıtan Ayrılık Haberi! 7 Yıllık Evlilikleri Vardı… Sevenleri Yerle Bir Oldu; Pelin Akil Gözyaşlarına Hakim Olamadı...!
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları… mask
Alkol Fiyatları Yılbaşı Öncesi El Kol Titretecek! Yeni Zam Cepleri Alev Alev Yakacak! İşte Rakı, Votka, Viski, Bira, Cin, Likör ve Şarap Güncel Fiyatları…
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Var Mı Merak Uyandırdı! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Sigara Fiyatları Ne Oldu?    mask
Sigara Fiyatlarına Aralık Ayında Zam Var Mı Merak Uyandırdı! Güncel Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatlar Ne Kadar Oldu? 5 Aralık 2022 Sigara Fiyatları Ne Oldu?   
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasında Büyük Kriz! Doğum Gününden Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu Arasında Büyük Kriz! Doğum Gününden Sonra İpler İnceldiği Yerden Koptu; Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
Ağzınızda Bu Tat Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Kanser Olmadan Hemen Doktora Gidin… Ölümlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! 2021 Yılında… mask
Ağzınızda Bu Tat Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Kanser Olmadan Hemen Doktora Gidin… Ölümlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! 2021 Yılında…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL