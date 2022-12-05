İnşaat Demirine Akıl Sır Erdirmeyen Zam Haberi! 1 Ton Demir’in Fiyatı Uçtu Gidiyor! 5 Aralık Hurda Demir ve İnşaat Demir Fiyatlarını Duyan Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Tedbirlerin gevşetilme ihtimali, demirin aralık ayına zamlı başlamasına neden oldu. Peki, 1 ton demir ne kadar, kaç TL? İşte İnşaat sektörünü ve ev almak isteyenleri derinden vuracak zammın detayları...
Bir süredir Çin’de devam eden sıkı koronavirüs tedbirlerinin ekonomik maliyeti oldukça yüksek oldu. Borsaları altüst eden tedbirler, dünyayı hızla resesyona sürüklemeye devam ederken; şimdi de inşaat sektöründe somut izler bırakmaya başladı. Tedbirlerin gevşetilme ihtimali, demirin aralık ayına zamlı başlamasına neden oldu. Peki, 1 ton demir ne kadar, kaç TL? Demir fiyatları ne kadar, kaç TL? En ucuz inşaat demiri hangisi? İşte 5 Aralık 2022 demir fiyatları…
05 Ara 2022 - 15:12 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.