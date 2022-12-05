- 05 Ara 2022 - 13:42 G: 05 Ara 2022 - 15:06

Dolaplarınızda Yoğurt Varsa Dikkat! Bu Taktik Hayatınızı Kurtaracak; Yüzünüzde Güller Açtıracak! Meğer Uzun Ömürlü Saklamanın Sırrı Bu Haberde...

Günümüzde en çok tüketilen süt ve süt ürünlerinden biri olan yoğurt, dolaplarda uzun süreli saklamalarda sulanma yapabiliyor. Uzmanların verdiği sırlar ile yoğurt sulanmalarını önlemek mümkünken; yoğurdun kullanım ömrü de böylelikle uzamış oluyor. İşte detaylar...

Günümüzde en çok tüketilen süt ve süt ürünlerinden biri olan yoğurt, dolaplarda uzun süreli saklamalarda sulanma yapabiliyor. Uzmanların verdiği sırlar ile yoğurt sulanmalarını önlemek mümkünken; yoğurdun kullanım ömrü de böylelikle uzamış oluyor. Öte yandan yoğurt suyunun da pek çok faydası bulunuyor! Peki, yoğurdun sulanması nasıl engellenir? Uzun ömürlü yoğurt saklama taktikleri nelerdir? Yoğurt suyunun faydaları neler? İşte, detaylar…

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05 Ara 2022 - 13:42 - Yaşam

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