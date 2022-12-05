- 05 Ara 2022 - 13:48 G: 05 Ara 2022 - 13:57

Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız için üzücü haber geldi. Kanal tarafından “Okeylenen” Camdaki Kız, canları sıktı. Art arda gelen ayrılıklarının perde arkası ise ilk kez açıklandı. İzleyicisini şimdiden derinden sarsan Camdaki Kız, herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Feyyaz Şerifoğlu, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız, özellikle yayınlanan son bölümleriyle heyecanı yükselmişti. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hikayeden uyarlanan Camdaki Kız dizisinden kısa bir süre önce veda üzerine veda gelmeye başlamıştı. Perde arkası ise ilk kez aralandı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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