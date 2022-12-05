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05 Ara 2022 - 13:48

Camdaki Kız Dizisine Kanal D’den Can Sıkacak Karar! Art Arda Ayrılıkların Perde Arkası Açıklandı… Seyirci Şimdiden Hüngür Şakır Ağlıyor!

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız için üzücü haber geldi. Kanal tarafından “Okeylenen” Camdaki Kız, canları sıktı. Art arda gelen ayrılıklarının perde arkası ise ilk kez açıklandı. İzleyicisini şimdiden derinden sarsan Camdaki Kız, herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…