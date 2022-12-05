Survivor 2023 Yarışması Ne Zaman Başlayacak? Survivor 2023 Kadrosundaki İsimler Belli Oldu Mu? Survivor 2023 Formatında Büyük Değişiklik!

Ekranların merak ile beklenilen yarışma programı Survivor Türkiye 2023 için geri sayım başladı. Yeni sezonda bambaşka bir format ile seyirci karşısına çıkacak olan Survivor Türkiye 2023 yarışmasının ne zaman yayınlanacağı büyük bir merak konusu iken; yarışmanın sadık seyirci kitlesinin asıl merak etmeye başladığı şey, yarışmanın kadrosu oldu! Peki, Survivor 2023 yarışması ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosundaki isimler belli oldu mu? İşte, detaylar…

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