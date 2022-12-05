Ağzınızda Bu Tat Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Kanser Olmadan Hemen Doktora Gidin… Ölümlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! 2021 Yılında…
Kanser, sinsi hastalıklardan sadece bir tanesi! Ağzınızda böyle bir tat varsa büyük geçmiş olsun… Kanser olabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Erken belirtilerinden biri olan bu ağızdaki tat, hayatınızı karartabilir. Ölümlerin ardının arkasının kesilmediği bu kanserin sadece geçtiğimiz yıl 3000’den fazla kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Peki, neler oluyor?
Oral Health Foundation’dan alınan bilgilere göre geçtiğimiz yıl bu kanserden dolayı 3000’den fazla kişi hayata gözlerini yumdu. Son 5 yıl içerisinde hızlanarak artan bu kanserin önüne geçmek için erken teşhis ve tedavi ise büyük bir etmen. Ağız kanserinin belirtileri ilk olarak ağızda başlıyor ve ertelenirse tüm vücuda yayılabiliyor. Peki, ağız kanserinin ilk belirtileri neler?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.