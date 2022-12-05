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05 Ara 2022 - 14:12

Ağzınızda Bu Tat Varsa Büyük Geçmiş Olsun! Kanser Olmadan Hemen Doktora Gidin… Ölümlerin Ardı Arkası Kesilmiyor! 2021 Yılında…

Kanser, sinsi hastalıklardan sadece bir tanesi! Ağzınızda böyle bir tat varsa büyük geçmiş olsun… Kanser olabilme ihtimaliniz oldukça yüksek. Erken belirtilerinden biri olan bu ağızdaki tat, hayatınızı karartabilir. Ölümlerin ardının arkasının kesilmediği bu kanserin sadece geçtiğimiz yıl 3000’den fazla kişinin ölümüne neden olduğu biliniyor. Peki, neler oluyor?