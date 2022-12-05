Afra Saraçoğlu'nun Aşkı Yalı Çapkını Dizisine Döndü! Doğum Gününden Sevgilisinin Yanında, Partnerinin Elini Tutunca İpler İnceldiği Yerden Koptu! Mertlerin Arasında Kaldı...

“İyi Oyun” dizisinde tanışan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, önce arkadaş daha sonra sevgili olmuşlardı. Uzun yıllardır birlikte olan ve her fırsatta birbirlerine olan aşklarını konuşturan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla bunu destekliyorlardı. Kısa bir süre önce Afra Saraçoğlu, yeni yaşını kutlamak adına sevdiği isimleri bir araya getirerek; kutlama yapmıştı. Doğum gününde yaşanan bir olaysa herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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