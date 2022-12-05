Afra Saraçoğlu'nun Aşkı Yalı Çapkını Dizisine Döndü! Doğum Gününden Sevgilisinin Yanında, Partnerinin Elini Tutunca İpler İnceldiği Yerden Koptu! Mertlerin Arasında Kaldı...
STAR TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sevgilisi Mert Yazıcıoğlu’yla arasındaki büyük kriz fena patlak verdi. Doğum gününde yaşanan olay sonrasında öyle bir şey yaşandı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. İşte milyonların şok içerisinde kalmasına neden olan bu gerçek…
“İyi Oyun” dizisinde tanışan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, önce arkadaş daha sonra sevgili olmuşlardı. Uzun yıllardır birlikte olan ve her fırsatta birbirlerine olan aşklarını konuşturan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla bunu destekliyorlardı. Kısa bir süre önce Afra Saraçoğlu, yeni yaşını kutlamak adına sevdiği isimleri bir araya getirerek; kutlama yapmıştı. Doğum gününde yaşanan bir olaysa herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.