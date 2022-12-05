Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz haftalarda ele almaya başladığı Selim Yalçınkaya olayını yayın yasağı nedeniyle rafa kaldırdı. Selim Yalçınkaya’nın ölümüyle ilgili gelen yayın yasağının nedeninin olayların tam merkezinde olan eski eş Derya Yalçınkaya’nın intiharı olduğu iddia edildi. İşte detaylar...
Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz haftalarda ele almaya başladığı Selim Yalçınkaya olayını yayın yasağı nedeniyle rafa kaldırdı. Selim Yalçınkaya’nın ölümüyle ilgili gelen yayın yasağının nedeninin olayların tam merkezinde olan eski eş Derya Yalçınkaya’nın intiharı olduğu iddia edildi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Selim Derya Yalçınkaya olayı ne? Derya Yalçınkaya neden Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmıyor? Derya Yalçınkaya öldü mü, intihar mı etti? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 16:59 - Müge Anlı Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.