Müge Anlı’da Çoklu ilişki itirafıyla Gündem Olmuştu! Derya Yalçınkaya Öldü Mü, İntihar Mı Etti? Programa Neden Çıkmadığı Belli Oldu…

Ekranların fenomen yapımlarından biri olan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, geçtiğimiz haftalarda ele almaya başladığı Selim Yalçınkaya olayını yayın yasağı nedeniyle rafa kaldırdı. Selim Yalçınkaya’nın ölümüyle ilgili gelen yayın yasağının nedeninin olayların tam merkezinde olan eski eş Derya Yalçınkaya’nın intiharı olduğu iddia edildi. Peki, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı Selim Derya Yalçınkaya olayı ne? Derya Yalçınkaya neden Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkmıyor? Derya Yalçınkaya öldü mü, intihar mı etti? İşte, detaylar…

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