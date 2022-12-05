Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile çok beğenilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aynı rol ile ödüle de layık görüldü. Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödül ile ayrılan Pınar Deniz, ödül konuşması ile sosyal medyayı birbirine kattı. İşte detaylar...
Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile çok beğenilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aynı rol ile ödüle de layık görüldü. Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödül ile ayrılan Pınar Deniz, ödül konuşması ile sosyal medyayı birbirine kattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pınar Deniz’in ödül töreninde yaptığı konuşmayı eleştirdi. Peki, Pınar Deniz ne ödülü aldı? Pınar Deniz ödül töreninde ne söyledi? Pınar Deniz’in sözlerine neden tepki geldi? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 17:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.