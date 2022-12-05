- 05 Ara 2022 - 17:04 G: 05 Ara 2022 - 17:09

Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile çok beğenilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aynı rol ile ödüle de layık görüldü. Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödül ile ayrılan Pınar Deniz, ödül konuşması ile sosyal medyayı birbirine kattı. İşte detaylar...

Ekranların sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteri ile çok beğenilen ünlü oyuncu Pınar Deniz, aynı rol ile ödüle de layık görüldü. Geçtiğimiz gün sahiplerini bulan Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nden ödül ile ayrılan Pınar Deniz, ödül konuşması ile sosyal medyayı birbirine kattı. Pek çok sosyal medya kullanıcısı Pınar Deniz’in ödül töreninde yaptığı konuşmayı eleştirdi. Peki, Pınar Deniz ne ödülü aldı? Pınar Deniz ödül töreninde ne söyledi? Pınar Deniz’in sözlerine neden tepki geldi? İşte, detaylar…

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05 Ara 2022 - 17:04 - Magazin

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Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı… mask
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