Asgari Ücretli Vatandaşın Eli Kulağında! Kritik Gün Bugün… 2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 10 Bin Lira Deniyordu Ama…

Tüm Türkiye’nin merak ile beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan rakamlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda da değerlendirmeye alınacakken; kritik toplantı öncesi hükümet, işveren ve işçi cephesinden açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? 2023 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…

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