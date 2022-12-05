Asgari Ücretli Vatandaşın Eli Kulağında! Kritik Gün Bugün… 2023 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? 10 Bin Lira Deniyordu Ama…
Tüm Türkiye’nin merak ile beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan rakamlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda da değerlendirmeye alınacakken; kritik toplantı öncesi hükümet, işveren ve işçi cephesinden açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. İşte detaylar...
Tüm Türkiye’nin merak ile beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde kasım ayı enflasyon verisi açıklandı. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyu ile paylaşılan rakamlar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda da değerlendirmeye alınacakken; kritik toplantı öncesi hükümet, işveren ve işçi cephesinden açıklamalar da arka arkaya gelmeye başladı. Peki, 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret zammı ne kadar? 2023 asgari ücreti ne zaman açıklanacak? İşte, detaylar…
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05 Ara 2022 - 17:13 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.