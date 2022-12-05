- 05 Ara 2022 - 17:22 G: 05 Ara 2022 - 17:27

Akaryakıt Fiyatları Diplerde! 5 Aralık Benzin, Motorin ve LPG Fiyatlarını Görenler Soluğu Benzin İstasyonunda Alıyor! Tarihe Kazınacak!

Kasım ayından bu yana dalgalı bir şekilde seyretmeye başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde hem 100 dolar bandını hem de 78 dolar bandını gördü. 20 dolarlık aralıkta bir inip bir çıkan brent tipi petrolün varil fiyatının dengeye bir türlü oturmuyor oluşu; benzin ve motorin fiyatlarında da aynı dengesizliğin görülmesine neden oldu. İşte Akaryakıt fiyatlarında ki son gelişmeler...

Kasım ayından bu yana dalgalı bir şekilde seyretmeye başlamış olan brent tipi petrolün varil fiyatı, bir ay içerisinde hem 100 dolar bandını hem de 78 dolar bandını gördü. 20 dolarlık aralıkta bir inip bir çıkan brent tipi petrolün varil fiyatının dengeye bir türlü oturmuyor oluşu; benzin ve motorin fiyatlarında da aynı dengesizliğin görülmesine neden oldu. Dün zam alan motorine, bugün indirim sinyali gelirken; gözler, benzine çevrildi! Peki, akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? İşte 5 Aralık benzin, motorin ve LPG fiyatları…

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05 Ara 2022 - 17:22 - Gündem

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