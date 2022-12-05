- 05 Ara 2022 - 20:28 G: 05 Ara 2022 - 20:42

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Saray Yavrusu Evi Şok Etti! Evdeki En Ucuz Ürün Bile Milyon Dolarlık… “Zenginlik Böyle Bir Şey!”

Yakışıklılığıyla bir dünya markası haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer’in saray yavrusundan hallice olan evleri şok etti. Evdeki en ucuz şeyin bile milyon dolara alındığı ortaya çıkınca birçok kişi ise “Zenginlik böyle bir şey” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

2016 yılında dünya evine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, büyük bir aşkla evlenmişlerdi. Geçtiğimiz aylarda ilk çocukları Kurt Efe’yi kucaklarına alan Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti, herksin gözbebeği konumunda gelmişti. Çocuklarının sarı saçlı olduğu görülünce birçok kişi Kıvanç Tatlıtuğ’a benzediği yönünde yorumlarında bulunmuşlardı. Kıvanç Tatlıtuğ’da oğlunun kendisine benzediğini dile getirmişti. Sevilen iki ismin kaldığı evse ilk kez ortaya çıktı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 20:28 Ankara- Yaşam

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