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05 Ara 2022 - 20:28

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Saray Yavrusu Evi Şok Etti! Evdeki En Ucuz Ürün Bile Milyon Dolarlık… “Zenginlik Böyle Bir Şey!”

Yakışıklılığıyla bir dünya markası haline gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve biricik eşi Başak Dizer’in saray yavrusundan hallice olan evleri şok etti. Evdeki en ucuz şeyin bile milyon dolara alındığı ortaya çıkınca birçok kişi ise “Zenginlik böyle bir şey” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…