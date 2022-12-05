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05 Ara 2022 - 20:55

Acun Ilıcalı, Müstakbel Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Hamile Olduğu İçin Apar Topar Evlendiği Konuşuluyordu; Son Olay Şoke Etti!

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, müstakbel eşine öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu için apar topar evlendiği düşünülen Acun Ilıcalı, son olayla herkesi şok içerisinde bıraktı. Gündem olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti, sevenlerini yaptıklarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…