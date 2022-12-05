- 05 Ara 2022 - 20:55 G: 05 Ara 2022 - 21:06

Acun Ilıcalı, Müstakbel Eşine Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Hamile Olduğu İçin Apar Topar Evlendiği Konuşuluyordu; Son Olay Şoke Etti!

Medya Patronu olarak bilinen Acun Ilıcalı, müstakbel eşine öyle bir şey yaptı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı. Ayça Çağla Altunkaya’nın hamile olduğu için apar topar evlendiği düşünülen Acun Ilıcalı, son olayla herkesi şok içerisinde bıraktı. Gündem olan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya çifti, sevenlerini yaptıklarıyla şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şeyma Subaşı’yla 8 – 9 yıllık bir aşk yaşayan Acun Ilıcalı, ilişkilerinin sadece 1 yılını evli geçirmişlerdi. Şeyma Subaşı’ndan boşandıktan sonra Ayça Çağla Altunkaya’yla ilişki yaşamaya başlamıştı. İlk zamanlar ilişkilerini saklamaya çalışan Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, daha sonra ilişkilerini kabul etmişlerdi. En son olarak bir davette görüntülenen Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya, herkesi şok edecek bir hamlede bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 20:55 Ankara- Yaşam

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