Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Burcu Önal’ı görenlerin gözleri resmen kör oldu. Bir bakanın bir daha baktığı Burcu Önal, resmen nutukların tutulmasına neden oldu. “Bacım sana ne olmuş böyle” yorumlarını alan Burcu Önal, herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ilk kez 2020 döneminde katılan Burcu Önal, asıl kadroya 2021 yarışmasında bulunmuştu. Burcu Önal’ın yarışmadan şampiyon olarak çıkacağı düşünülüyordu ama kendi hayallerine elleriyle veda etmişti. Burcu Önal’ın yarışmadan sonra hayatının komple değiştiği ortadaydı! Yurt dışında yaşamaya başlayan Burcu Önal’ın imaj değişimi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.