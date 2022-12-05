- 05 Ara 2022 - 21:53 G: 05 Ara 2022 - 22:41

Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te öne çıkan isimlerden biri olan Burcu Önal’ı görenlerin gözleri resmen kör oldu. Bir bakanın bir daha baktığı Burcu Önal, resmen nutukların tutulmasına neden oldu. “Bacım sana ne olmuş böyle” yorumlarını alan Burcu Önal, herkesin şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasına ilk kez 2020 döneminde katılan Burcu Önal, asıl kadroya 2021 yarışmasında bulunmuştu. Burcu Önal’ın yarışmadan şampiyon olarak çıkacağı düşünülüyordu ama kendi hayallerine elleriyle veda etmişti. Burcu Önal’ın yarışmadan sonra hayatının komple değiştiği ortadaydı! Yurt dışında yaşamaya başlayan Burcu Önal’ın imaj değişimi dudakları uçuklattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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05 Ara 2022 - 21:53 Ankara- Yaşam

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Masterchef Burcu Önal’ı Görenlerin Gözleri Kör Oldu! Bakanların Resmen Nutku Tutuluyor; “Bacım Sana Ne Olmuş!” Pembe Saçlarına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… mask
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