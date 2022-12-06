Ankara Elektrik Kesintisi! 6 Aralık 2022 Salı Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Başkent Ankara’da elektrik üretici kurum tarafından planlı elektrik kesintileri yapılmaya devam ediliyor. Başkentin güç dağıtıcısı EDAŞ, planlı elektik kesintilerini, bakım ve onarım çalışmaları sırasında gerçekleştiriyor. Tam kapanmanın ardından yeniden başlatılan elektrik tesisatı bakım çalışmaları ise Ankaralıların gündeminde yer alıyor. Elektik kesintilerinin hangi ilçelerde yaşanacağını merak eden Ankaralılar, 6 Aralık 2022 Salı günü elektriğin ne zaman geleceğini araştırıyor.
Ankara 6 Aralık 2022 Salı Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.
Elektrik altyapısında gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında Ankaralıların yaşadığı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintilerine giden Başkent EDAŞ, çalışmalarını bugün de sürdürüyor. Gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda ortaya çıkacak olan elektrik kesintilerini çalışmalarından önce Ankaralılara bildirmiş olan Başkent EDAŞ, bugün için de bir bilgilendirme duyurusu yayınlamış bulunuyor. Peki, 6 Aralık 2022 Salı Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 6 Aralık 2022 Salı Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…
ANKARA, ALTINDAĞ, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 184, 177, 165, BUHARA, 182, ŞEHİT HASAN CEVHER, CELAL ESAT ARSEVEN, 179, 149, 179/1, 166, 183, ŞEREF TAŞLIOVA, 181/4, 184/1, 178/3, GÜLPINAR, 180, ÇİÇEK
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKCATAŞ, DEMİRTAŞ, KUYUCAK-, DEĞİRMENKAYA, BEYKAVAĞI, YILANLI, KUYUCAK KÜME, KINIK, KOYUNBABA, AHMETADİL, YENİÇÖTE, HANÇILI, 1., ESKİKÖY, ÇİFTLİKKÖY, HAYDAR, KARAHÖYÜK, ŞEMSETTİN, HASAYAZ, ARKBÜRK, ELECİK, AFŞAR, SATILAR, 1779/3, KARATEPE, YÜZBEY, YEŞİLÖZ, ŞEYHMAHMUT, KOZAYAĞI, SIRIKLI, KÖY İÇİ, KIZILKAYA, TAVŞANCIK
Bakım Çalışması
07.12.2022 14:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak CUMHURİYET, ATATÜRK, ENGİN 3, ENGİN 1, ORMAN, ALTIN, BAHÇE, BARAJ, CANAN, CEMRE, CEVİZ, CEYHAN, EMEK, ENGİN, ERDEM, MELEK, ODABAŞI, OSMANGAZİ_1, 1., ŞAHİN, DOĞUKENT.., ENGİN 2, ODABAŞI KARŞIYAKA, 4., İSTİKLAL, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK_1, BARBAROS, YUNUS EMRE, BEKPINAR YOLU, MİMAR SİNAN, 2., HACI BAYRAM VELİ, TOPALAK, AKPINAR, AKIN, AĞCATAŞ YOLU, 3., KUYUCAK
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak MERKEZ, HOCAOĞLU, ÇATTEPE, KAVAK, HACIALİ, KEPEZ, KARŞI, AĞACIKLI, YUKARI SEKİ, KADI, KILAVUZ, ÜZÜKTAŞ, AYŞEOĞLU, AŞAĞI KÜREÇAYI, SÖKÜ, ÇİĞDEMLİ, AKÇASU MERKEZ, KIZILCIELMA, GÖYNÜK, KARAOLUK, ALIÇÇIK, KARABÜK, YALAK DERESİ, AYVACA, DERE, DİKMEN, CURALI, KAPANB, KARAMAHMUT YAYLASI, ERİKYATSI, KARABURUN, TEPE, DANGALAK, YENİKÖY, İKİPINAR, DAVUTPAŞA, KARAKOÇ, AŞAĞI AKCASU, YUKARI KÜREÇAYI, YUKARI ÇUKURSÖKÜ, ŞABAN, KUZSÖKÜ MADALLAR, BÜRNÜK, AŞAĞI ÇUKURSÖKÜ, COZOĞLU, BAYAM MERKEZ, YILANLI, TEPEKÖY, ALIÇ, SEKECEK, TEPECİK, ABAZAOĞLU, DERENCİK, GERENCE, PURTUL, ATEŞ, SARICALI, SERDAROĞLU, SARPUN, TOP, KUZSÖKÜ, BAYAMCA, 2026, DELİİMAM, SEPETÇİ, SUSUZ, KABAŞ, ÇOTUK, UNCUOĞLU, BULAK, KÖYÜN KENDİSİ, GARİPOĞLU, SALİHOĞLU, ÇALTICAK, KORUCAK, KARAPINAR, SARISÖKÜ, DOLAYDERE, ÇAT DERESİ, SEYİTLER, SÖYLEMEZ, ORTAKÖY, HACIALİOĞLU, KARAALİ, ÇAKIRÇAY, KOÇCUAZ, KIZILCAÖREN, YUKARI BOYALI, AKDÜZEN, DAMLACA, SÜLE, ZEYBEKOĞLU, HAYATÖNÜ, YAZLIK, YALAK, KUYCAK, KAVAKALTI, AŞAĞI BOYALI, DONAŞALAR, DELMECE, DUŞLUK, HIDIRLI, BEŞİR, YEMİŞENLİOĞLU, BOSTANCI, SOYUK, TEKKE, SİPAHİ
ANKARA, ÇANKAYA, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak DEREBOYU, 1400, 1393, 1394, TÜRKOCAĞI, OSMANLI, 1403, 1401, 1402, 1398, SÜLEYMAN HACIABDULLAHOĞLU, 1395, PROF.DR.OSMAN TURAN, 1399
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak REŞAT NURİ
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak TURGUTLU, ÇAYHANE, KAHRAMAN KADIN, KAPTANPAŞA, ÇEHRE, UĞUR MUMCUNUN
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2899, 2900 BURCU SİTESİ, 2899 YARENLER SİTESİ ., 2903İLLER SİTESİ, 1920, 2900 YENİÖZ VE GENÇLER SİTESİ, 2901, 2898, 2902, 2894
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:30 - 13:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3180, 3089, 3080, 3061, 3072, 3085, 3088, 3055, 3083, 3077, 3087, 3086, 3081, 3078, 3139, 3146
ANKARA, ETİMESGUT, İlçesi'nde planlanan 13 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2330, ULUBATLI HASAN
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FATİH, 4328, 4330
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 4328, 4327
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 9 EYLÜL İZMİR, DUMLUPINAR 30 AĞUSTOS, 511, 506, 514, KERKÜK, 502
Bakım Çalışması
07.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 554, 548, 548 SAÇAK91 K.Y.KOOP., 559, 10, 552
Bakım Çalışması
06.12.2022 13:00 - 15:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1581, 1602, PROF.DR.NECMETTİN ERBAKAN
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak FEVZİYE, ANKARA ŞEHİR YOLU, 2301, AHİBOZ, ŞEHİTALİ, TULUMTAŞ, S.S.PET K.Y.K. -, S.S PET DOĞA K.Y.KOOP., 3516, S.S. METRO MÜH. K.Y. KOOP., 2408, 2401, 2398, 2411, 2410, 2409, 2407, 2416, S.S.KARÇAMI, BİLGİSAYARCILAR 92, 3555, 3556, 2412, 3523, 3515, 3509, 3514, 3520, 3524, ÇELİKERLER-, S.S PETROL KYK, 3607, 3503, 3538, 3540
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak SELÇUKLULAR, 49, 1401, ŞEHİT MEHMET ÇAVUŞ, 2639, KARABAĞ ŞEHİTLERİ, 1402
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, TÜRK KIZILAYI, 2304
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 548, 8, 10, 573, 543
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
Bakım Çalışması
08.12.2022 13:30 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1501, 1512, 1499, 1502, 1497, 1544, 1498, İSTASYON, ŞEHİT MURAT ÜÇÖZ, 1504, 1496
ANKARA, KEÇİÖREN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 07.12.2022 11:00 - 15:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 2042, 2034, 2037, 2029, 2046, 2035
Bakım Çalışması
06.12.2022 10:30 - 18:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GÜZELYURT, SABAN, OKUL, BARIŞ, BURAK, GÜLER, BALIKÇILAR., ÇAĞLAYAN, HASGÜL, RADAR, RECEP, CAN, AYDEMİR, AZİZ
Bakım Çalışması
06.12.2022 11:00 - 12:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OKUL, VEFA, KARA KAZIM, KARAYAZI, ABDULHAKİM ARVASİ, ABDUL HAKİM ARVASİ, SEMA, BALIKÇILAR., AKIŞ, ÇAĞLAYAN, RADAR, ŞEHİT HAKKI SÖZER., OKUL 1, MENDERES, CEYHAN, ÇAYLAK, İNÖNÜ
Bakım Çalışması
07.12.2022 10:00 - 12:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 1819, 1569, 1821/2, 1570, 1821/1, 1821, BERRA, 1572, 1862, 1811/3, MURAT ÇOBANOĞLU, 1629, 1818
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak GEZİ, BURSA, OSMAN USLU, 484, ŞEHİT MİKAİL DÖNMEZ, 480, 444, GÖKSUN, 445, GÖZÖNÜ, GÜRSES, KORUK, 481, 459, 479, 475
ANKARA, SİNCAN, İlçesi'nde planlanan 5 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 07.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YAPRACIK MAH., ESKİŞEHİR DEVLET YOLU, ÇEVRE YOLU, AŞAĞI YURTÇU, DUMLUPINAR, PİYALE PAŞA, 4567, 4556, 4571, YUKARI YURTÇU, 4394, 4396, 4397, 4398, 4399, 4404, 4405, 4403, 4407, ÇİÇEKTEPE, ADA
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 10:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak OĞUZ YILMAZ, KERVAN., PEÇENEK, UĞUR., KORAY.
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak YENİKAYI, ERKEKSU
Bakım Çalışması
07.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 14
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 16:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak AKASYA, TÜRK KIZILAYI, 2304
ANKARA, YENİMAHALLE, İlçesi'nde planlanan 4 adet elektrik kesintisi bulunmaktadır.
Bakım Çalışması 06.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KARACAKAYA KÜME
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak KÜRTKONDU, DEMİRCİLER, ŞIHLAR, KÜLEŞLER, MERKEZ, KÜRÜZ, DERE, KIZILCAAĞIL, YUKARI, HACI SALİH, ÇAY, YAMUKLAR, KIRAN, 2, 1315_KÜMEEVLER_SILINECEK, HATİP, ŞEMSETTİN
Bakım Çalışması
06.12.2022 09:30 - 17:30
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak İVEDİK, İVEDİK., 2450, 2452, 2451, 1566, 1668
Bakım Çalışması
08.12.2022 09:00 - 17:00
Kesinti Nedeni: ŞEBEKE İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI
Etkilenen Cadde / Sokak 3601, 4009, 4002, 4008, 4001, 3598/1
06 Ara 2022 - 00:44 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.