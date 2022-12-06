Altın Fiyatlarında 13 Şiddetinde Deprem! Kuyumcuların Nutku Tutuldu; Devran Öyle Bir Döndü Ki… 6 Aralık Altın Fiyatları Can Yakıyor!
Altın fiyatlarında 13 şiddetinde deprem yaşanıyor! Kuyumcuların nevrinin dönmesine neden olan bu yükseliş, devranın bir kez daha döndüğünü gösterdi. 6 Aralık altın fiyatları resmen can yakmaya başladı. Hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcıları karşılarına çıkan bu fiyat politikası karşısında ne diyeceğini adeta şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
FED faiz kararından sonra hızlı bir artış yaşayan altın, yeni rekorlar kırmaya kaldığı yerden devam ediyordu. 1000 liranın üstüne çıktıktan sonra ilk kez 1.050 lira seviyesine çıkış yakalayan altın, güne önce çakılma yaşayarak sonra da yükselme yaşayarak başladı! İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.