- 06 Ara 2022 - 09:49 G: 06 Ara 2022 - 09:51

Altın Fiyatlarında 13 Şiddetinde Deprem! Kuyumcuların Nutku Tutuldu; Devran Öyle Bir Döndü Ki… 6 Aralık Altın Fiyatları Can Yakıyor!

Altın fiyatlarında 13 şiddetinde deprem yaşanıyor! Kuyumcuların nevrinin dönmesine neden olan bu yükseliş, devranın bir kez daha döndüğünü gösterdi. 6 Aralık altın fiyatları resmen can yakmaya başladı. Hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcıları karşılarına çıkan bu fiyat politikası karşısında ne diyeceğini adeta şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

FED faiz kararından sonra hızlı bir artış yaşayan altın, yeni rekorlar kırmaya kaldığı yerden devam ediyordu. 1000 liranın üstüne çıktıktan sonra ilk kez 1.050 lira seviyesine çıkış yakalayan altın, güne önce çakılma yaşayarak sonra da yükselme yaşayarak başladı! İşte merak edilenler…

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06 Ara 2022 - 09:49 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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