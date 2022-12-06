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06 Ara 2022 - 09:49

Altın Fiyatlarında 13 Şiddetinde Deprem! Kuyumcuların Nutku Tutuldu; Devran Öyle Bir Döndü Ki… 6 Aralık Altın Fiyatları Can Yakıyor!

Altın fiyatlarında 13 şiddetinde deprem yaşanıyor! Kuyumcuların nevrinin dönmesine neden olan bu yükseliş, devranın bir kez daha döndüğünü gösterdi. 6 Aralık altın fiyatları resmen can yakmaya başladı. Hem ekonomi takip edenler hem de altın alıcıları karşılarına çıkan bu fiyat politikası karşısında ne diyeceğini adeta şaşırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…