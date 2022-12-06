Hangi Burcun Erkekleri Eşinin Değil, Annesinin Tarafını Tutar? Anne Kuzusu Burçlar Belli Oldu! İşte Eşinin Kıymetini Bilmeyen Burçlar…
Bazı burçlar var ki, onların sadık olduğu tek şey anneleri oluyor. Bu da bu listede yer alan burçların eninde sonunda annesinin tarafını tutacağını gösteriyor! Sizde eşini değil de annesini tutan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun erkeğinin sadık olduğunu söylemek mümkün tabi, ama size değil! Bazı burcun erkekleri dostlarına; bazı burcun erkekleri işleri ve parasına; bazı burcun erkekleri ise eşlerine sadık oluyor! Bu doğru… Ancak bazı burçlar var ki, onların sadık olduğu tek şey anneleri oluyor. Bu da bu listede yer alan burçların eninde sonunda annesinin tarafını tutacağını gösteriyor! Peki, hangi burcun erkekleri eşinin değil, annesinin tarafını tutar? Anne kuzusu burçlar hangileridir? İşte eşinin kıymetini bilmeyen burçlar…
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06 Ara 2022 - 10:05 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.