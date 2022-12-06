Eşine ve Çocuklarına En Düşkün Burçlar Hangisidir? Çocukları İçin Gerekirse Canını Verir! İşte Hayatını Çocukları Üzerine Kuran Burçlar…
Her burcun insanının zaafları diğer burcun insanlarına göre farklı gelişebiliyor. Evet bu kulağa oldukça anlaşılabilir bir durum gibi geliyor. Ta ki, eşlerine ve çocuklarına düşkün olan burçların aynı zamanda kendi ailelerine ve annelerine düşkün olacağını hatırlayana kadar! Sizde eşine ve çocuklarına en düşkün burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun insanının zaafları diğer burcun insanlarına göre farklı gelişebiliyor. Evet bu kulağa oldukça anlaşılabilir bir durum gibi geliyor. Ta ki, eşlerine ve çocuklarına düşkün olan burçların aynı zamanda kendi ailelerine ve annelerine düşkün olacağını hatırlayana kadar! Evet, bazı burçlar hem eşlerine hem de annelerine çok düşkün oluyor. Bu noktada kimin tarafını tutacakları tam bir muamma iken, muamma olmayan tek şey bu burçların çocukları için canını bile verebilecekleri oluyor! Peki, eşine ve çocuklarına en düşkün burçlar hangisidir? Çocukları için gerekirse canını veren burçlar hangileridir? İşte hayatını çocukları üzerine kuran burçlar…
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06 Ara 2022 - 10:08 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.