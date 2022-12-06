Aşkta Hangi Burcun Sözü Geçiyor? Karşı Tarafın Ne Dediği Kimin Umurunda! İşte Masaya Yumruğu Vuran Burçlar…
İlişkiler, her zaman bir sorun, biliyoruz! Ancak, ilişkilerde orta yol her iki tarafın söylediklerini dinlemeleri ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmeleri ile mümkün oluyor. Elbette bu ideal olan bir ilişkiyi tarif ediyor. Ne yazık ki, bu listede yer alan burçlara sahip biriyle birlikteyseniz, açıkçası bu pek de mümkün olmuyor. İşte aşkta sözü geçen burçlar ve detayları...
İlişkiler, her zaman bir sorun, biliyoruz! Ancak, ilişkilerde orta yol her iki tarafın söylediklerini dinlemeleri ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmeleri ile mümkün oluyor. Elbette bu ideal olan bir ilişkiyi tarif ediyor. Ne yazık ki, bu listede yer alan burçlara sahip biriyle birlikteyseniz, açıkçası bu pek de mümkün olmuyor. Zira bu burçlara sahip olan burçlar, aşk hayatları boyunca her zaman son sözü söyleyen kişiler olmaya son derece alışmış bulunuyor! Peki, aşkta hangi burcun sözü geçiyor? Aşkta son sözü söyleyen burçlar hangileridir? İşte masaya yumruğu vuran burçlar…
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06 Ara 2022 - 10:12 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.