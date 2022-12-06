- 06 Ara 2022 - 10:12 G: 06 Ara 2022 - 10:16

Aşkta Hangi Burcun Sözü Geçiyor? Karşı Tarafın Ne Dediği Kimin Umurunda! İşte Masaya Yumruğu Vuran Burçlar…

İlişkiler, her zaman bir sorun, biliyoruz! Ancak, ilişkilerde orta yol her iki tarafın söylediklerini dinlemeleri ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmeleri ile mümkün oluyor. Elbette bu ideal olan bir ilişkiyi tarif ediyor. Ne yazık ki, bu listede yer alan burçlara sahip biriyle birlikteyseniz, açıkçası bu pek de mümkün olmuyor. İşte aşkta sözü geçen burçlar ve detayları...

İlişkiler, her zaman bir sorun, biliyoruz! Ancak, ilişkilerde orta yol her iki tarafın söylediklerini dinlemeleri ve bu doğrultuda bir yol haritası çizmeleri ile mümkün oluyor. Elbette bu ideal olan bir ilişkiyi tarif ediyor. Ne yazık ki, bu listede yer alan burçlara sahip biriyle birlikteyseniz, açıkçası bu pek de mümkün olmuyor. Zira bu burçlara sahip olan burçlar, aşk hayatları boyunca her zaman son sözü söyleyen kişiler olmaya son derece alışmış bulunuyor! Peki, aşkta hangi burcun sözü geçiyor? Aşkta son sözü söyleyen burçlar hangileridir? İşte masaya yumruğu vuran burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

06 Ara 2022 - 10:12 - Burç Haberleri

# BURÇ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Eşine ve Çocuklarına En Düşkün Burçlar Hangisidir? Çocukları İçin Gerekirse Canını Verir! İşte Hayatını Çocukları Üzerine Kuran Burçlar… mask
Eşine ve Çocuklarına En Düşkün Burçlar Hangisidir? Çocukları İçin Gerekirse Canını Verir! İşte Hayatını Çocukları Üzerine Kuran Burçlar…
Hangi Burcun Erkekleri Eşinin Değil, Annesinin Tarafını Tutar? Anne Kuzusu Burçlar Belli Oldu! İşte Eşinin Kıymetini Bilmeyen Burçlar… mask
Hangi Burcun Erkekleri Eşinin Değil, Annesinin Tarafını Tutar? Anne Kuzusu Burçlar Belli Oldu! İşte Eşinin Kıymetini Bilmeyen Burçlar…
Aklı Karışık, Net Olamayan Burçlar Hangisidir? Dakikada Fikrini Elli Kez Değiştirir! İşte Karmakarışık Hale Gelmiş Olan Burçlar… mask
Aklı Karışık, Net Olamayan Burçlar Hangisidir? Dakikada Fikrini Elli Kez Değiştirir! İşte Karmakarışık Hale Gelmiş Olan Burçlar…
Hangi Burcun Terazisi Oynak? Adaletten Bir Haberlerdir! İşte Doğruyu Yanlışı Seçemeyen İki Yüzlü Burçlar… mask
Hangi Burcun Terazisi Oynak? Adaletten Bir Haberlerdir! İşte Doğruyu Yanlışı Seçemeyen İki Yüzlü Burçlar…
Hangi Burç Armudun Sapına Üzümün Çöpüne Laf Eder? Hiçbir Şeyi Beğenmezler! İşte En Sinirli O Burçlar… mask
Hangi Burç Armudun Sapına Üzümün Çöpüne Laf Eder? Hiçbir Şeyi Beğenmezler! İşte En Sinirli O Burçlar…
Hangi Burç Pis Pis Ter Kokar? Bakterileri Coşturmak Onların İşidir! İşte İnsanın Burnunun Direğini Kıran Burçlar… mask
Hangi Burç Pis Pis Ter Kokar? Bakterileri Coşturmak Onların İşidir! İşte İnsanın Burnunun Direğini Kıran Burçlar…
2023 Yılında Kaderi Değişecek Burçlar Hangileridir? Fakirken Zengin, Zenginken Fakir Olacaklar! İşte Hayatı 360 Derece Dönecek Olan Burçlar… mask
2023 Yılında Kaderi Değişecek Burçlar Hangileridir? Fakirken Zengin, Zenginken Fakir Olacaklar! İşte Hayatı 360 Derece Dönecek Olan Burçlar…
Partnerinizde Bunlardan Biri Bile Varsa Arkanıza Bakmadan Kaçın! Aldatan Kişilerin Yaptıkları Ortaya Çıktı! Meğer… mask
Partnerinizde Bunlardan Biri Bile Varsa Arkanıza Bakmadan Kaçın! Aldatan Kişilerin Yaptıkları Ortaya Çıktı! Meğer…
Hangi Burç Aralık Ayında Baltayı Taşa Vuracak? Kader Yüzüne Gülümsemeyecek! İşte İşleri Rast Gitmeyecek Olan O Burçlar… mask
Hangi Burç Aralık Ayında Baltayı Taşa Vuracak? Kader Yüzüne Gülümsemeyecek! İşte İşleri Rast Gitmeyecek Olan O Burçlar…
2023 Yılı Geliyor... Gelirken Kimine Aşk, Kimine Para, Kimine Şans Getirecek! O Burçların Yılı Olacak! İşte 2023 Yılında Altın Çağını Yaşayacak O Burçlar...  mask
2023 Yılı Geliyor... Gelirken Kimine Aşk, Kimine Para, Kimine Şans Getirecek! O Burçların Yılı Olacak! İşte 2023 Yılında Altın Çağını Yaşayacak O Burçlar... 
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Aşkta Hangi Burcun Sözü Geçiyor? Karşı Tarafın Ne Dediği Kimin Umurunda! İşte Masaya Yumruğu Vuran Burçlar… mask
Aşkta Hangi Burcun Sözü Geçiyor? Karşı Tarafın Ne Dediği Kimin Umurunda! İşte Masaya Yumruğu Vuran Burçlar…
Eşine ve Çocuklarına En Düşkün Burçlar Hangisidir? Çocukları İçin Gerekirse Canını Verir! İşte Hayatını Çocukları Üzerine Kuran Burçlar… mask
Eşine ve Çocuklarına En Düşkün Burçlar Hangisidir? Çocukları İçin Gerekirse Canını Verir! İşte Hayatını Çocukları Üzerine Kuran Burçlar…
Hangi Burcun Erkekleri Eşinin Değil, Annesinin Tarafını Tutar? Anne Kuzusu Burçlar Belli Oldu! İşte Eşinin Kıymetini Bilmeyen Burçlar… mask
Hangi Burcun Erkekleri Eşinin Değil, Annesinin Tarafını Tutar? Anne Kuzusu Burçlar Belli Oldu! İşte Eşinin Kıymetini Bilmeyen Burçlar…
Altın Fiyatlarında 13 Şiddetinde Deprem! Kuyumcuların Nutku Tutuldu; Devran Öyle Bir Döndü Ki… 6 Aralık Altın Fiyatları Can Yakıyor! mask
Altın Fiyatlarında 13 Şiddetinde Deprem! Kuyumcuların Nutku Tutuldu; Devran Öyle Bir Döndü Ki… 6 Aralık Altın Fiyatları Can Yakıyor!
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı… mask
Pınar Deniz’in Altın Kelebek Konuşması Twitter’ı Salladı! “Bunun Sonu Merve Boluğur!” Kıyafetine Denilmedik Söz Kalmamıştı…
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler… mask
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nün Yayın Tarihi Belli Oldu! Kısmetse Olur’un Yeni Kadrosundaki İsimler Şok Edecek! İşte Kadınlar ve Erkekler…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL