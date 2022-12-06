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06 Ara 2022 - 10:28

Ayçiçek Yağı, Beyaz Peynir, Kaşar Derken Şimdide Bu! Kırmızı Etle Fiyatı Kapışıyor, Yakında Gram Altını Geçecek! Neler Oluyor?

Ayçiçek yağı, beyaz peynir ve en son olarak kaşar peynirine de muhteşem bir zam gelmişti. Elleri yakan bu zamlardan sonra şimdide bu ürüne zam geldi. Kırmızı etle fiyatı kapışan ürünün yakında gram altını geçeceği ortaya çıktı! Enflasyonun etkisiyle birlikte yaşanan bu zamlar herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…