Ayçiçek Yağı, Beyaz Peynir, Kaşar Derken Şimdide Bu! Kırmızı Etle Fiyatı Kapışıyor, Yakında Gram Altını Geçecek! Neler Oluyor?
Ayçiçek yağı, beyaz peynir ve en son olarak kaşar peynirine de muhteşem bir zam gelmişti. Elleri yakan bu zamlardan sonra şimdide bu ürüne zam geldi. Kırmızı etle fiyatı kapışan ürünün yakında gram altını geçeceği ortaya çıktı! Enflasyonun etkisiyle birlikte yaşanan bu zamlar herkesin dikkatini üzerine çekti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Gelen zamlar en çokta mutfaktaki ürünleri buluyor. Sucuktu kaşardı derken, vatandaş ne yapacağını şaşırmış duruma gelmişti. Geçtiğimiz günlerde sucuğa gelen zamla birlikte kuşbaşı etin bile önüne geçtiği görülmüştü. Kahvaltıların olmazsa olmazına gelen bir zamsa artık altınla yarışacağını gösterdi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.