Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in Nasıl Tanıştığını Duyunca Şok Olacaksınız! 2016 Yılından Beri Elleri Hiç Ayrılmamıştı! Meğer…
Ünlüler dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bu sene mutlu evliliklerinde bir yılı da artlarında bıraktı. Ailelerini büyütmeye başlamış olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, çocukları ile geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...
Ünlüler dünyasının en çok konuşulan ailelerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bu sene mutlu evliliklerinde bir yılı da artlarında bıraktı. Ailelerini büyütmeye başlamış olan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, çocukları ile geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım üzerine ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin nasıl tanıştığı büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ne zaman evlendi? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti nasıl tanıştı? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin kaç çocuğu var? İşte, detaylar…
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06 Ara 2022 - 10:58 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.