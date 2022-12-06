- 06 Ara 2022 - 10:55 G: 06 Ara 2022 - 11:07

Camdaki Kız Dizisine Nalan’dan Son Dakika Vedası! Defteri Çoktan Kapattı; Final Kararı Verilmeden Öyle Bir Şey Dedi Ki… “Elveda!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik’ten son dakika vedası geldi. Defteri çoktan kapatan isim, final kararı verilmeden öyle bir açıklamada bulundu ki, sevenleri “Elveda” demeden yapamadı! İşte Camdaki Kız dizisinin Nalan’ından izleyicisini üzen açıklama!

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Camdaki Kız dizisinin ilerleyen bölümleri büyük bir merak uyandırıyordu. Başrollerinde Nur Sürer, Devri Yakut, Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin bu sezon sonunda final yapacağı ortaya çıkmıştı. Ekranları kasıp kavuran Camdaki Kız dizisinin Nalan’ı Burcu Biricik ise şok ifadelerde bulundu! İşte merak edilenler…

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06 Ara 2022 - 10:55 Ankara- Yaşam

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