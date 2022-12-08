Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Ara 2022 - 07:43

Masterchef Gamze Elendikten Sonra Fena Konuştu! Açtı Ağzını Yumdu Gözünü! Fatma Nur Gerçek Yüzünü Ortaya Çıkarmıştı; Ortalık Çok Fena Karıştı!

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef’te ön plana çıkan isimlerden biri olan Gamze Tosun, geçtiğimiz Pazar akşamı hayallerine veda eden isim olmuştu. Elendikten sonra ölüm sessizliğini bozan yarışmacı, her şeyi açıkladı! Geçtiğimiz günlerde Fatma Nur, Gamze Tosun’un hakkında her şeyi açıklamış ve ağızları açık bırakmıştı. Şimdiyse Gamze Tosun şok bir açıklamada bulundu!