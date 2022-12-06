- 06 Ara 2022 - 11:56 G: 06 Ara 2022 - 12:08

Kızılcık Şerbeti Dizisine Show TV Kararı! Her Bölümde Farklı Bir Kriz Çıkıyordu; Öyle Bir Şeye “Tamam” Denildi Ki…

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde kanal tarafından alınan bir karar ortalığı yangın yerine çevirdi. Her bölümde yeni bir kriz meydana geliyordu. Şimdiyse kabul edilen olay tansiyonları tepeye çıkardı. Peki, neler oluyor?

Reytinglerin altını üstüne getiren, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yen bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!

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06 Ara 2022 - 11:56 Ankara- Yaşam

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