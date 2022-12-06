Kızılcık Şerbeti Dizisine Show TV Kararı! Her Bölümde Farklı Bir Kriz Çıkıyordu; Öyle Bir Şeye “Tamam” Denildi Ki…
Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde kanal tarafından alınan bir karar ortalığı yangın yerine çevirdi. Her bölümde yeni bir kriz meydana geliyordu. Şimdiyse kabul edilen olay tansiyonları tepeye çıkardı. Peki, neler oluyor?
Reytinglerin altını üstüne getiren, hem başarılı senaryosu hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Kızılcık Şerbeti dizisi her Cuma akşamı Show TV ekranlarında da fırtınalar estirmeye devam ediyor. Oldukça dikkat çeken senaryosuyla hem onay hem de tepki toplayan dizide son bölümde yaşananlar oldukça can sıkarken şimdi de alınan yen bir karar herkesi şaşkına çevirdi. İşte konuya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.