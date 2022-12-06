Anasayfa/

Foto Galeri/

06 Ara 2022 - 12:25

2023 Asgari Ücrete Temmuz Ayında Bir Zam Daha Olacak mı? Milyonlar Eli Kulağında Bunu Bekliyor; En Az 8.500 Lira Deniyordu…

2023 yılına sayılı günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları ise yavaş yavaş başladı. Ocak ayında yapılacak olan zammın miktarı büyük bir soru işaretiyken; Temmuz ayında bir zammında daha yapılıp yapılmayacağı yönünde meraklar arttı. Bu yıl Ocak ayında uzmanların ve ekonomistlerin yorumlarına göre asgari ücret 8.500 lira olacaktı. Peki, Temmuz ayında bir zam daha olacak mı, ne kadar olacak?