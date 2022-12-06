2023 Asgari Ücrete Temmuz Ayında Bir Zam Daha Olacak mı? Milyonlar Eli Kulağında Bunu Bekliyor; En Az 8.500 Lira Deniyordu…
2023 yılına sayılı günler kaldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantıları ise yavaş yavaş başladı. Ocak ayında yapılacak olan zammın miktarı büyük bir soru işaretiyken; Temmuz ayında bir zammında daha yapılıp yapılmayacağı yönünde meraklar arttı. Bu yıl Ocak ayında uzmanların ve ekonomistlerin yorumlarına göre asgari ücret 8.500 lira olacaktı. Peki, Temmuz ayında bir zam daha olacak mı, ne kadar olacak?
Asgari ücretin yapılacak olan zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının son günlerinde açıklanacak olan zam için 7 Aralık’ta yapılacak olan toplantıya gözler çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından tüm hesaplar değişmişti. 2023 yılı için Ocak’ta zam yapılacağı kesinleşmişti ama Temmuz’da bir zammın olup olmayacağı henüz bilinmiyordu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.