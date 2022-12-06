- 06 Ara 2022 - 13:27 G: 06 Ara 2022 - 14:24

Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi…

Lezzetli tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Bu poğaçayı yiyen eltiniz orta yerinden çat diye çatlayacak! Puf puf olan bu lezzet, ağzınızda yıllarca unutulmayan bir tat sergileyecek! Sanki anne eli değmiş olan bu poğaça, çaylarınızın yanında efsane bir tat bırakacak! İşte merak edilen tüm detaylar…

Çayların yanına, sabah kahvaltısında olmazsa olmazımız poğaça! Hem lezzetiyle hem de sır gibi saklanan tarifiyle sizlerin de yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak. Özellikle haset eltinizin ağzının suyu aka aka yiyeceği bu poğaçaların tarifini paylaşmaktan sakınacaksınız! Peki, puf puf poğaça nasıl yapılır?

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06 Ara 2022 - 13:27 Ankara- Yaşam

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