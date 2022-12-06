Bu Poğaçayı Yiyen Eltiniz Orta Yerinden Çatlayacak! Puf Puf Oluyor; Ağızdaki Tadı Yıllarca Unutuluyor! Anne Eli Değmiş Gibi…
Lezzetli tarifler arıyorsanız doğru yerdesiniz! Bu poğaçayı yiyen eltiniz orta yerinden çat diye çatlayacak! Puf puf olan bu lezzet, ağzınızda yıllarca unutulmayan bir tat sergileyecek! Sanki anne eli değmiş olan bu poğaça, çaylarınızın yanında efsane bir tat bırakacak! İşte merak edilen tüm detaylar…
Çayların yanına, sabah kahvaltısında olmazsa olmazımız poğaça! Hem lezzetiyle hem de sır gibi saklanan tarifiyle sizlerin de yüzünde kocaman bir gülümseme oluşturacak. Özellikle haset eltinizin ağzının suyu aka aka yiyeceği bu poğaçaların tarifini paylaşmaktan sakınacaksınız! Peki, puf puf poğaça nasıl yapılır?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.