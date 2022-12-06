Yalı Çapkını Başrol Oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Yakalandı! Kucak Kucağa… Rolle Gerçek Karıştı; Büyük Aşk Yolda… Sevgilisi Şimdi Çıldıracak!

Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Enerjileri oldukça yüksek olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin ilişki yaşadığına ve Afra Saraçoğlu’nun sevgilisini aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti. Çok geçmeden şimdide bu olay patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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