Yalı Çapkını Başrol Oyuncuları Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir Çok Fena Yakalandı! Kucak Kucağa… Rolle Gerçek Karıştı; Büyük Aşk Yolda… Sevgilisi Şimdi Çıldıracak!
STAR TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’nda başrol olarak bulunan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, çok fena yakalandı! Rolle gerçeği karıştıran ikili hakkında; “Büyük aşk yolda” yorumları yapıldı. Afra Saraçoğlu’nun sevgilisinin bu karelerden sonra büyük bir şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yalı Çapkını dizisinde muhteşem bir çıkış yakalayan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir ikilisi, birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Enerjileri oldukça yüksek olan Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, sevenleri tarafından birbirlerine çok yakıştırılıyordu. Geçtiğimiz günlerde ikilinin ilişki yaşadığına ve Afra Saraçoğlu’nun sevgilisini aldattığına dair iddialar gündeme gelmişti. Çok geçmeden şimdide bu olay patladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.