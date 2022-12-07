Yargı Dizisinde Geceye Damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit Başarılarının Karşılığını Aldı!
Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, seyircisine sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Yayınlanan son bölümü ile rüzgarı tam tersine çeviren Yargı dizisi, elde ettiği başarıyla da herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümüne damga vuran isimler bir kez daha Ilgaz ile Ceylin oldu! İşte son detaylar...
Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, seyircisine sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Yayınlanan son bölümü ile rüzgarı tam tersine çeviren Yargı dizisi, elde ettiği başarıyla da herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümüne damga vuran isimler bir kez daha Ilgaz ile Ceylin oldu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi nasıl bir başarı yakaladı? Yargı dizisi kaç ödül aldı? İşte, detaylar…
07 Ara 2022 - 10:04 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.