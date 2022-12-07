Yargı Dizisinde Geceye Damga vurdu! Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Feyyaz Yiğit Başarılarının Karşılığını Aldı!

Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, seyircisine sürpriz üzerine sürpriz yaptı. Yayınlanan son bölümü ile rüzgarı tam tersine çeviren Yargı dizisi, elde ettiği başarıyla da herkesi şaşırtmayı başardı. Öte yandan Yargı dizisinin son bölümüne damga vuran isimler bir kez daha Ilgaz ile Ceylin oldu! Peki, Yargı dizisinde neler oluyor? Yargı dizisi nasıl bir başarı yakaladı? Yargı dizisi kaç ödül aldı? İşte, detaylar…