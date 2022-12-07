Yalı Çapkını Dizisinden Yürekleri Yakan Ayrılık! Başrol Oyuncusu Diziye Veda Etti! Ayrılık Şarkısı Bir de O İsim İçin Çaldı! Dizinin En Dişli İsmiydi Ama…

Ekranların yeni fenomeni olan, her hafta daha çok izlenme payı elde etmeye başlamasıyla dikkat çeken Yalı Çapkını dizisi, şimdilerde yaprak dökümü mevsimine geçti. Geçtiğimiz günlerde bir seyircisine veda edeceğini duyuran Yalı Çapkını dizisinin seyircisi henüz ilk vedayı atlatamamışken; Yalı Çapkını dizisinden bir veda sinyali de geldi. Yalı Çapkını dizisinin sevilen isimlerinden birinin vedasının kesinleşip kesinleşmediği konuşulurken; diziye veda edecek olan ünlü ismin yeni projesi bile belli oldu! Peki, Yalı Çapkını dizisine kim veda edecek? Yalı Çapkını dizisinden çıkan oyuncular kimler? İşte, detaylar…

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