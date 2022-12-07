Defne Samyeli Boylu Boyunca Deri Elbisesiyle Fizik Şov Yaptı! Göğüs Dekoltesini Görenlerin Dibi Düştü! “Biri Acilen İtfaiye Çağırsın, Yanıyorum!”

Ekranların ve sahnelerin sevilen isimlerinden biri olan Defne Samyeli, geçtiğimiz gün bir paylaşım gerçekleştirdi. Gerçekleştirdiği paylaşım ile Instagram’ın gündemine oturan Defne Samyeli, sosyal medya takipçilerini de harekete geçirmeyi başardı. Öte yandan Defne Samyeli’nin o paylaşımına gelen yorumlar, ağızları resmen açık bıraktı! Peki, Defne Samyeli ne paylaştı? Defne Samyeli nasıl bir paylaşım yaptı? Defne Samyeli’nin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...