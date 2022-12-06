Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Songül’ü Devrim Özkan'ın Sırt Dekoltesi Olay Oldu! Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Dekoltenin Boyunu Aşınca Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Ekranların çok konuşulan yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat vererek, seyirci kitlesini daha da artıran ünlü oyuncu Devrim Özkan, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Sosyal medya paylaşımları ile Instagram kullanıcılarının aklını başından alan Devrim Özkan, özellikle de bir paylaşımı ile çok konuşuldu. Peki, Devrim Özkan ne paylaştı? Devrim Özkan nasıl bir paylaşım yaptı? Devrim Özkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...