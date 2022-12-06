Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Songül’ü Devrim Özkan'ın Sırt Dekoltesi Olay Oldu! Bir Bakanı Bir Daha Baktırdı! Dekoltenin Boyunu Aşınca Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Ekranların çok konuşulan yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat vererek, seyirci kitlesini daha da artıran ünlü oyuncu Devrim Özkan, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Sosyal medya paylaşımları ile Instagram kullanıcılarının aklını başından alan Devrim Özkan ile ilgili son detaylar haberimizde...
Ekranların çok konuşulan yapımlarından biri olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Songül karakterine hayat vererek, seyirci kitlesini daha da artıran ünlü oyuncu Devrim Özkan, şimdilerde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekmeye başladı. Sosyal medya paylaşımları ile Instagram kullanıcılarının aklını başından alan Devrim Özkan, özellikle de bir paylaşımı ile çok konuşuldu. Peki, Devrim Özkan ne paylaştı? Devrim Özkan nasıl bir paylaşım yaptı? Devrim Özkan’ın paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
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06 Ara 2022 - 22:04 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.