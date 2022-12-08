Survivor 2023’ün Başlama Tarihi Erkene Çekildi! Acun Ilıcalı Yanlış – Doğru Tüm Kozlarını Oynuyor! Kadroda Bulunacak 14 İsim Canavar Gibi! Geliyorlar…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’ün başlama tarihi öne çekildi. Acun Ilıcalı’nın hem doğru hem de yanlış ata oynayarak; tüm kozlarını paylaşmış olduğu bir kez daha görüldü. Kadroda bulunacak olan 14 isimse herkesi şok etti çünkü canavar gibiler! İşte gümbür gümbür gelen Survivor 2023’ün detayları…
Acun Medya’nın ekranlara getirdiği Survivor yarışmasının 2023 sezonunda büyük heyecan artmıştı. Acun Ilıcalı’nın hızla; Gönüllüler ve Ünlüler takımını oluşturmaya çalıştığı görülmüştü. Hem geçmiş yıllarda bulunan isimlere hem de hiç görülmemiş olan yüzlerle Survivor 2023 yarışmasını başlatacak olan Acun Ilıcalı’nın en sonunda büyük bombayı başlattığı ve başlama tarihini erkene çektiği görüldü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.