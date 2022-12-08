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08 Ara 2022 - 07:27

Survivor 2023’ün Başlama Tarihi Erkene Çekildi! Acun Ilıcalı Yanlış – Doğru Tüm Kozlarını Oynuyor! Kadroda Bulunacak 14 İsim Canavar Gibi! Geliyorlar…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023’ün başlama tarihi öne çekildi. Acun Ilıcalı’nın hem doğru hem de yanlış ata oynayarak; tüm kozlarını paylaşmış olduğu bir kez daha görüldü. Kadroda bulunacak olan 14 isimse herkesi şok etti çünkü canavar gibiler! İşte gümbür gümbür gelen Survivor 2023’ün detayları…