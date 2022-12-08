- 08 Ara 2022 - 07:55

Passat Sedan’dan Yürekleri Acıtan Haber Geldi! Karar Çıkınca Herkes Şok İçerisinde Kaldı; Passat Fiyat Listesi Ortalığı Yıkıp Geçiyor…

Otomobil tutkunlarının gönlünde ayrı bir yeri bulunan Passat Sedan’dan kötü haber bugün geldi. Aralık ayı fiyat listesini yayınlayan Volkswagen, Passat serisinin tüm modellerine ilişkin bir fiyatlandırma yaparken; Passat Sedan’ı listeden kaldırdı. İşte bir çok kullanıcıyı üzecek haberin detayları...

Otomobil tutkunlarının gönlünde ayrı bir yeri bulunan Passat Sedan’dan kötü haber bugün geldi. Aralık ayı fiyat listesini yayınlayan Volkswagen, Passat serisinin tüm modellerine ilişkin bir fiyatlandırma yaparken; Passat Sedan’ı listeden kaldırdı. Bunun üzerine Passat Sedan’ın üretiminin duracağı iddiaları konuşulmaya başlamıştı ki, Volkswagen’den açıklama geldi. Peki, Volkswagen Passat Sedan kalkıyor mu? Passat Sedan neden kalkıyor? 2022 Aralık Passat modelleri ne kadar, kaç TL? İşte, detaylar…

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08 Ara 2022 - 07:55 - Gündem

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