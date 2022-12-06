Çöp Adam Dizisinin Finali Başlamadan Verildi! Kimseye Mutu Son Yok; Hem Peri Hem Tamer… Milyonlar Hayretler İçerisinde Kalacak!

Camdaki Kız, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı ve Yalı Çapkını gibi muhteşem dizileri ekranlara taşımış olan OGM Pictures’in ekranlara getirdiği Çöp Adam dizisinin yeni bölümleri büyük bir heyecanla bekleniyor. Henüz yeni başlamasına rağmen muhteşem senaryosu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Çöp Adam dizisinde yaşananlar seyircilerin dudaklarının uçuklamasına neden oldu. Peki, Çöp Adam dizisinin finalinde neler olacak?

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