İŞKUR’dan 9.700 TL Maaşlı İş İmkanı! Acil Olduğu Ortaya Çıktı; KPSS Şartı Martı Yok… 18 ile 40 Yaşındaki Herkes Başvursun! Yarın İş Başı…

Aralık ayının girilmesiyle birlikte İŞKUR, milyonlarca kişiyi istihdam etmesi adına yeni ilanları açtı. Özellikle 19 ilde başlatılan bu işe alımlara 81 ilden herkesin başvurabileceği açıklandı. Binlerce ilan arasından kişilerin kendisine en uygun ilanı seçmesi için “Filtreleme” özelliği kullanan İŞKUR; , bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson ve memur gibi birçok sektörden alım yapacak olduğunu açıkladı. Peki, nasıl başvuru yapılır?

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