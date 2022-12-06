İŞKUR’dan 9.700 TL Maaşlı İş İmkanı! Acil Olduğu Ortaya Çıktı; KPSS Şartı Martı Yok… 18 ile 40 Yaşındaki Herkes Başvursun! Yarın İş Başı…
İŞKUR, iş arayanların ve işten çıkanların yanında olmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşa bir ekmek kapısı açan İŞKUR, 9.700 TL maaşla işçi alımı yapacağını duyurdu. Acil olduğunu duyuran İŞKUR, KPSS şartı martı aramadığını da açıkladı. Birçok sektörden alım yapacak olan İŞKUR, 18 ile 40 yaşındaki herkesin başvurabileceğini açıkladı. İşte milyonlarca kişiye yarın işbaşı yaptıracak iş imkanları…
Aralık ayının girilmesiyle birlikte İŞKUR, milyonlarca kişiyi istihdam etmesi adına yeni ilanları açtı. Özellikle 19 ilde başlatılan bu işe alımlara 81 ilden herkesin başvurabileceği açıklandı. Binlerce ilan arasından kişilerin kendisine en uygun ilanı seçmesi için “Filtreleme” özelliği kullanan İŞKUR; , bekçi, temizlik ve güvenlik personeli, elektrikçi, büro personeli, sekreter, garson ve memur gibi birçok sektörden alım yapacak olduğunu açıkladı. Peki, nasıl başvuru yapılır?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.