Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyeniyle Baş Döndürdü! “16 Yaş Büyük Sevgilin Kızmasın!” Çırılçıplak Duş Görüntülerinden Sonra Bunu da Yaptı! Alev Alev Yaktı…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Surivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sütyenli kareleriyle resmen baş döndürdü. Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu’na “Sevgilin kızmasın” yorumları yapıldı. Çırılçıplak duş görüntülerinden sonra bunu da yapan Aleyna Kalaycıoğlu, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor’un 2021 sezonunda boy gösteren Aleyna Kalaycıoğlu, yarışmadan sonra bambaşka bir hayat yaşamaya başlamıştı. Estetik yaptıran ve müzik sektörüne atılan Aleyna Kalaycıoğlu’nun son olarak Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı konuşulmaya başlamıştı. Kalaycıoğlu, iddialara sessiz kalmayı tercih etmişti. Sosyal medya hesabını bir hayli aktif kullanan Aleyna Kalaycıoğlu, sütyeniyle karelerini paylaştı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.