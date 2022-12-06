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06 Ara 2022 - 17:26

Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Sütyeniyle Baş Döndürdü! “Sevgilin Kızmasın!” Çırılçıplak Duş Görüntülerinden Sonra Bunu da Yaptı! Alev Alev Yaktı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Surivor’da adını duyuran Aleyna Kalaycıoğlu, sütyenli kareleriyle resmen baş döndürdü. Sinan Akçıl’la aşk yaşadığı konuşulan Aleyna Kalaycıoğlu’na “Sevgilin kızmasın” yorumları yapıldı. Çırılçıplak duş görüntülerinden sonra bunu da yapan Aleyna Kalaycıoğlu, herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…