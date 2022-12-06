Yalı Çapkını Dizisinden Başa Bela Yusuf Gidiyor! Seyran Zort Edip Bırakacak; Tasını Tarağını Toplayıp Antep’e Gidecek! “Kurtulduk Sonunda!”
STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan bir vedanın daha kapıda olduğu görüldü. Dizide Seyran’ın baş belası eski sevgilisi Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer’in miladının dolduğu ortaya çıktı. Seyran’ın zort edip bırakacağı Yusuf, tasını tarağını toplayıp Antep’e gidecek. İşte milyonlarca kişinin “Kurtulduk sonunda” yorumlarında bulunduğu bu veda…
OGM Pictures tarafından ekranlara gelen ve fırtınalar estiren Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Ekranlarda fırtınalar estiren dizide Yusuf karakteri ise zaman zaman seyircinin sinirlerini yerle bir ediyor. Diziden ayrılacağı ortaya çıkan Umut Gezer, göbek attırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.