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06 Ara 2022 - 17:49

Yalı Çapkını Dizisinden Başa Bela Yusuf Gidiyor! Seyran Zort Edip Bırakacak; Tasını Tarağını Toplayıp Antep’e Gidecek! “Kurtulduk Sonunda!”

STAR TV Ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yalı Çapkını’ndan bir vedanın daha kapıda olduğu görüldü. Dizide Seyran’ın baş belası eski sevgilisi Yusuf karakterine hayat veren Umut Gezer’in miladının dolduğu ortaya çıktı. Seyran’ın zort edip bırakacağı Yusuf, tasını tarağını toplayıp Antep’e gidecek. İşte milyonlarca kişinin “Kurtulduk sonunda” yorumlarında bulunduğu bu veda…