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06 Ara 2022 - 20:33

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Boşanacağı Eşi Ortaya Çıktı! Kıvılcım Bağlantısı Ortalığı Kattı Karıştırdı; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmeyen İsim…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer’in boşanacağı eşi ilk kez ortaya çıktı! Kıvılcım bağlantısı ise herkesin büyük bir şok yaşamasına yetti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen isim, öyle bir biçimde ortaya çıktı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…