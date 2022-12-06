- 06 Ara 2022 - 20:33

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Boşanacağı Eşi Ortaya Çıktı! Kıvılcım Bağlantısı Ortalığı Kattı Karıştırdı; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmeyen İsim…

Show TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer’in boşanacağı eşi ilk kez ortaya çıktı! Kıvılcım bağlantısı ise herkesin büyük bir şok yaşamasına yetti. Kimsenin aklının ucundan bile geçmeyen isim, öyle bir biçimde ortaya çıktı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gerçek bir hikayeden uyarlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, iki farklı kültürde yetişmiş Doğa ve Fatih’in aşk hikayesini ele alıyor. Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisi, Cuma akşamlarının yıldızı haline geliyor. Barış Kılıç’ın hayat verdiği Ömer karakterinin boşanma aşamasında olduğu eşinin ise iki kez ekranlarda görünmesi herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Ara 2022 - 20:33 Ankara- Gündem

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Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer’in Boşanacağı Eşi Ortaya Çıktı! Kıvılcım Bağlantısı Ortalığı Kattı Karıştırdı; Kimsenin Aklının Ucundan Bile Geçmeyen İsim… mask
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