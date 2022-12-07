- 07 Ara 2022 - 22:06

Hande Erçel Tacını Afra Saraçoğlu’na Kaptırdı! Yeni Sıralama Yayınlandı... Ne Demet Özdemir, Ne Fahriye Evcen! O İsim…

Güzelliğiyle, duruşuyla ve hayata bakışıyla adeta bir dünya starı olan Hande Erçel’in adı yavaş yavaş tarihin tozlu raflarına yerleşmeye başladı. Hep ilk sıralarda olan Hande Erçel, hem tacını hem de tahtını öyle bir isme kaptırdı ki, kendisi de bin yıl düşünse aklının ucuna bile gelmedi. Akıllara ilk olarak Demet Özdemir ve Fahriye Evcen gibi star isimler gelse bile çıkan isim şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Hande Erçel, yine de sık sık gündeme geliyordu. Dünyanın neredeyse her yerinden takipçi toplayan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, yakın zamanda ekranlara Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir projeyle başlayacaktı. Hayranlarının karşısına geçecek olan Hande Erçel’in tahtını kaptırmış olması sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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