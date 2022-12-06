Hande Erçel’in Adı Tarihe Karışmaya Başladı! Öyle Bir İsme Tahtını Kaptırdı Ki… Ne Demet Özdemir, Ne Fahriye Evcen! O İsim…
Güzelliğiyle, duruşuyla ve hayata bakışıyla adeta bir dünya starı olan Hande Erçel’in adı yavaş yavaş tarihin tozlu raflarına yerleşmeye başladı. Hep ilk sıralarda olan Hande Erçel, hem tacını hem de tahtını öyle bir isme kaptırdı ki, kendisi de bin yıl düşünse aklının ucuna bile gelmedi. Akıllara ilk olarak Demet Özdemir ve Fahriye Evcen gibi star isimler gelse bile çıkan isim şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinden sonra ekranlara uzun bir ara veren Hande Erçel, yine de sık sık gündeme geliyordu. Dünyanın neredeyse her yerinden takipçi toplayan güzeller güzeli oyuncu Hande Erçel, yakın zamanda ekranlara Disney Plus’ta yayınlanacak olan bir projeyle başlayacaktı. Hayranlarının karşısına geçecek olan Hande Erçel’in tahtını kaptırmış olması sevenlerini derinden üzdü. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.