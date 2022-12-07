- 07 Ara 2022 - 09:56

Altın Yatırımı Yapanlar Turnayı Gözünden Vurdu! Öyle Bir Kazanacaklar Ki, Sadece 2023’ü Bekleyin… Ocak 1’de Zenginsiniz! Gram Altın…

Altın yatırımı yapanlar turnayı gözünden vurdu. 2023 yılında altının ne kadar olacağı ilk kez açıklandı. 2023 yılına sayılı günler kalmışken gelen bu haber, altın yatırımcının yüzünde güller açtı. Birçok kişi verilen değerler sonrasında “Ocak 1’de zenginsiniz” yorumlarında bulundular. Güncel olarak artış yaşayan ve yatay bir seyre oturan altın, 7 Aralık itibariyle büyük bir merak konusu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu?

Ukrayna ve Rusya Savaşı, Amerika kökenli FED faiz kararlarından, dolar kurunun durumundan ve birçok olaydan etkilenen altın, herkesin dikkatini üzerine çekiyor. Uzun bir süre sonra yeniden artış yaşayan altın için yatırımcılarına yüzleri güldürecek bir açıklama geldi. İşte merak edilenler…

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07 Ara 2022 - 09:56 Ankara- Yaşam

# ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? İLE İLİŞKİLİ:
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