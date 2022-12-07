Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Ayrıldıktan Sonra Bir Haller Oldu! Tekmeyi Bastıktan Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görünen Nisa Bölükbaşı, yarışmada hal ve hareketleriyle çok beğenilmişti. Yarışmadan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı, bir kez daha yarışmaya katılma kararı almış ve 2022 yılından şampiyon olarak ayrılmıştı. Ogeday Girişken’le sevgili olarak giden Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra ayrılma kararı almıştı. Ayrılma sonrası bambaşka birisine dönüşen Bölükbaşı, gündem haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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