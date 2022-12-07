- 07 Ara 2022 - 10:23

Survivor Nisa’ya Ogeday Girişken’den Ayrıldıktan Sonra Bir Haller Oldu! Tekmeyi Bastıktan Sonra Açıldı Saçıldı! Minicik Eteğiyle Fizik Şov Yaptı…

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da ön plana çıkan isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’le ayrılıktan sonra bir değişti pir değişti! “Doğal olmasına aşık oldum” diyen Ogeday Girişken’in bu sözlerini unutturan Nisa Bölükbaşı, tekmeyi bastıktan sonra resmen açıldı saçıldı! Minicik bir etek giyerek adeta fizik şov yapan Nisa Bölükbaşı, başları döndürdü. İşte merak edilenler…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor 2020 yarışmasında ilk kez görünen Nisa Bölükbaşı, yarışmada hal ve hareketleriyle çok beğenilmişti. Yarışmadan sonra hayatı komple değişen Bölükbaşı, bir kez daha yarışmaya katılma kararı almış ve 2022 yılından şampiyon olarak ayrılmıştı. Ogeday Girişken’le sevgili olarak giden Bölükbaşı, yarışma bittikten sonra ayrılma kararı almıştı. Ayrılma sonrası bambaşka birisine dönüşen Bölükbaşı, gündem haline geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 10:23 Ankara- Yaşam

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