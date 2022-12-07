- 07 Ara 2022 - 10:43 G: 07 Ara 2022 - 10:44

Yumurta Alırken Bu Sayılara Dikkat Etmiyorsanız Geçmiş Olsun! Sağlığınız Yerle Bir Olabilir… Kimsenin Gözü Bile Görmüyor Ama Çok Önemli!

“Sağlığınız için gün içerisinde en az bir tane yumurta tüketmelisiniz!” Bu sözü çok sık bir biçimde duyarız ama tükettiğiniz yumurta sağlığınıza zarar veriyorsa? Yumurta alırken, üzerinde bulunan sayılara dikkat etmiyorsanız büyük geçmiş olsun… Sağlığınız sırf bu sayılara dikkat etmediğinizden dolayı yerle bir olabilir! Kimsenin gözü görmüyor ama bu sayılar o kadar önemli ki…

Yumurtanın içerisinde bulunan; vitamin A, D, E, tiyamin, niasin, riboflavin, biyotin, kolin ve pantotenik asit vücudunuza doğrudan etki eden oldukça önemli vitamin ve minarelerdir. Ufak olmasına rağmen sağlık deposu olan yumurtanın aynı zamanda tok tutucu bir etkisi de vardır. Bu yüzden diyet yapan kişilerin listelerinde yumurta görmek mümkündür. Yumurtanın ülkemizdeki yeri de belli! Böreklerden kahvaltılara kadar oldukça geniş bir kullanımı olan yumurtanın almadan hemen önce dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşte merak edilenler…

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07 Ara 2022 - 10:43 Ankara- Yaşam

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Yumurta Alırken Bu Sayılara Dikkat Etmiyorsanız Geçmiş Olsun! Sağlığınız Yerle Bir Olabilir… Kimsenin Gözü Bile Görmüyor Ama Çok Önemli! mask
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