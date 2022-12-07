Yumurta Alırken Bu Sayılara Dikkat Etmiyorsanız Geçmiş Olsun! Sağlığınız Yerle Bir Olabilir… Kimsenin Gözü Bile Görmüyor Ama Çok Önemli!

Yumurtanın içerisinde bulunan; vitamin A, D, E, tiyamin, niasin, riboflavin, biyotin, kolin ve pantotenik asit vücudunuza doğrudan etki eden oldukça önemli vitamin ve minarelerdir. Ufak olmasına rağmen sağlık deposu olan yumurtanın aynı zamanda tok tutucu bir etkisi de vardır. Bu yüzden diyet yapan kişilerin listelerinde yumurta görmek mümkündür. Yumurtanın ülkemizdeki yeri de belli! Böreklerden kahvaltılara kadar oldukça geniş bir kullanımı olan yumurtanın almadan hemen önce dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşte merak edilenler…

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