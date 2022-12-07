Yumurta Alırken Bu Sayılara Dikkat Etmiyorsanız Geçmiş Olsun! Sağlığınız Yerle Bir Olabilir… Kimsenin Gözü Bile Görmüyor Ama Çok Önemli!
“Sağlığınız için gün içerisinde en az bir tane yumurta tüketmelisiniz!” Bu sözü çok sık bir biçimde duyarız ama tükettiğiniz yumurta sağlığınıza zarar veriyorsa? Yumurta alırken, üzerinde bulunan sayılara dikkat etmiyorsanız büyük geçmiş olsun… Sağlığınız sırf bu sayılara dikkat etmediğinizden dolayı yerle bir olabilir! Kimsenin gözü görmüyor ama bu sayılar o kadar önemli ki…
Yumurtanın içerisinde bulunan; vitamin A, D, E, tiyamin, niasin, riboflavin, biyotin, kolin ve pantotenik asit vücudunuza doğrudan etki eden oldukça önemli vitamin ve minarelerdir. Ufak olmasına rağmen sağlık deposu olan yumurtanın aynı zamanda tok tutucu bir etkisi de vardır. Bu yüzden diyet yapan kişilerin listelerinde yumurta görmek mümkündür. Yumurtanın ülkemizdeki yeri de belli! Böreklerden kahvaltılara kadar oldukça geniş bir kullanımı olan yumurtanın almadan hemen önce dikkat edilmesi gereken bir nokta var. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.