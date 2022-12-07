Ten Uyumu Olan Burçlar Hangisidir? Samanlık Seyran Olur! İşte Bir Araya Gelince Yakıp Yıkan Burçlar…

Her burcun karakteristik özelliğinin farklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette farklı olan tek şey karakteristik özellikleri değil! Aynı zamanda fiziki özellikleri açısından da birbirinden farklı olan burçlar hem karakteristik hem de fiziki açıdan diğer burçlar ile her zaman aynı uyumu gösteremiyor. Başka bir deyişle bazı burçlar arasında cinsel çekim, söz konusu iki burcun birbiri ile olan ten uyumunun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor! Peki, ten uyumu olan burçlar hangisidir? Hangi burçlar cinsel etkileşim içerisindedir? İşte bir araya gelince yakıp yıkan burçlar…

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