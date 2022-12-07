Ten Uyumu Olan Burçlar Hangisidir? Samanlık Seyran Olur! İşte Bir Araya Gelince Yakıp Yıkan Burçlar…
Her burcun karakteristik özelliğinin farklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette farklı olan tek şey karakteristik özellikleri değil! Aynı zamanda fiziki özellikleri açısından da birbirinden farklı olan burçlar hem karakteristik hem de fiziki açıdan diğer burçlar ile her zaman aynı uyumu gösteremiyor. Sizde ten uyumu olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burcun karakteristik özelliğinin farklı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Elbette farklı olan tek şey karakteristik özellikleri değil! Aynı zamanda fiziki özellikleri açısından da birbirinden farklı olan burçlar hem karakteristik hem de fiziki açıdan diğer burçlar ile her zaman aynı uyumu gösteremiyor. Başka bir deyişle bazı burçlar arasında cinsel çekim, söz konusu iki burcun birbiri ile olan ten uyumunun oldukça yüksek olduğunu gösteriyor! Peki, ten uyumu olan burçlar hangisidir? Hangi burçlar cinsel etkileşim içerisindedir? İşte bir araya gelince yakıp yıkan burçlar…
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07 Ara 2022 - 10:41 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.