- 07 Ara 2022 - 11:02 G: 07 Ara 2022 - 11:07

Hadise, Boşandıktan Sonra Değerlendi! Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor! 40 Milyon Liralık Evin Sırrı Şimdi Ortaya Çıkıyor…

Güzelliğiyle, şarkılarıyla ve duruşuyla milyonların kalbinde taht kuran Hadise, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler’le ayrılma kararı almıştı. Boşanma sonrasında değerine değer katan Hadise, öyle bir anlaşma yaptı ki, Twitter resmen yıkılıyor! Kısa bir süre önce almış oluğu 40 milyon liralık evin sırrı şimdi açığa çıkmış oldu. Peki, neler oluyor?

Ocak ayında Mehmet Dinçerler’den 3 milyon lira değerinde olduğu konuşulan ama sonradan 182 bin lira olduğu ortaya çıkan yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, “Evet” demişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren ama evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Hadise, Eylül ayında boşanma kararı almıştı. Beş ay süren evliliği sadece 5 dakikada bitiren ikili herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Ayrılma kararı sonrasında işine odaklanan Hadise’nin yeni kazancı herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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07 Ara 2022 - 11:02 Ankara- Yaşam

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Hadise, Boşandıktan Sonra Değerlendi! Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor! 40 Milyon Liralık Evin Sırrı Şimdi Ortaya Çıkıyor… mask
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