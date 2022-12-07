Hadise, Boşandıktan Sonra Değerlendi! Öyle Bir Anlaşma Yaptı Ki, Twitter Yıkılıyor! 40 Milyon Liralık Evin Sırrı Şimdi Ortaya Çıkıyor…

Ocak ayında Mehmet Dinçerler’den 3 milyon lira değerinde olduğu konuşulan ama sonradan 182 bin lira olduğu ortaya çıkan yüzükle evlenme teklifi alan Hadise, “Evet” demişti. Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren ama evliliğinde aradığı mutluluğu bulamayan Hadise, Eylül ayında boşanma kararı almıştı. Beş ay süren evliliği sadece 5 dakikada bitiren ikili herkesin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. Ayrılma kararı sonrasında işine odaklanan Hadise’nin yeni kazancı herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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