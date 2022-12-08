Yılbaşı Gelmeden Sigara Fiyatlarına Zam Haberi Şok Etti! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield İçenlere Kahreden Haber! İşte Aralık Sigara Fiyat Listesi
Yılbaşı gelmeden sigaraya en az 7.5 lira geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield içicilerini ilgilendiren bu zam, herkesin dikkatini üzerine çekti. En düşük sigaranın bile alınmayacak halde olduğunu görenler ise isyan ederek tepkilerini dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Vatandaşa gelen zam haberleri artık sinirlerini zıplatmaya başladı. Yeni yıla girmeden hemen önce belli başlı ürünlere gelen zamlar, tepkileri toplamıştı. Yeni asgari ücretin kararlaştırılacağı şu günlerde sigaraya geleceği iddia edilen zam haberi kafaları karıştırdı. Peki Sigara fiyatlarına zam geldi mi, Aralık ayında sigaraya ne kadar kaç lira zam gelecek...
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.