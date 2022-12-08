- 08 Ara 2022 - 21:12 G: 08 Ara 2022 - 21:14

Yılbaşı Gelmeden Sigarada 4 Markaya Zam Haberi Şok Etti! Tama Tamına 4 TL Yükseldi! İşte Marlbora, Camel, Winston, Marlboro, Lark, Parliament, Muratti Sigara Fiyat Listesi

Yılbaşı gelmeden sigaraya en az 7.5 lira geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield içicilerini ilgilendiren bu zam, herkesin dikkatini üzerine çekti. En düşük sigaranın bile alınmayacak halde olduğunu görenler ise isyan ederek tepkilerini dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

Vatandaşa gelen zam haberleri artık sinirlerini zıplatmaya başladı. Yeni yıla girmeden hemen önce belli başlı ürünlere gelen zamlar, tepkileri toplamıştı. Yeni asgari ücretin kararlaştırılacağı şu günlerde sigaraya geleceği iddia edilen zam haberi kafaları karıştırdı. Peki Sigara fiyatlarına zam geldi mi, Aralık ayında sigaraya ne kadar kaç lira zam gelecek...

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08 Ara 2022 - 21:12 Ankara- Yaşam

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Yılbaşı Gelmeden Sigarada 4 Markaya Zam Haberi Şok Etti! Tama Tamına 4 TL Yükseldi! İşte Marlbora, Camel, Winston, Marlboro, Lark, Parliament, Muratti Sigara Fiyat Listesi mask
Yılbaşı Gelmeden Sigarada 4 Markaya Zam Haberi Şok Etti! Tama Tamına 4 TL Yükseldi! İşte Marlbora, Camel, Winston, Marlboro, Lark, Parliament, Muratti Sigara Fiyat Listesi
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