- 07 Ara 2022 - 16:03 G: 07 Ara 2022 - 16:04

Yılbaşı Gelmeden Sigaraya 7,5 TL Zam Geldi! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield İçenlere Kahreden Haber! En Düşüğü Bile…

Yılbaşı gelmeden sigaraya en az 7.5 lira geleceğine dair iddialar gündeme bomba gibi düştü. Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield içicilerini ilgilendiren bu zam, herkesin dikkatini üzerine çekti. En düşük sigaranın bile alınmayacak halde olduğunu görenler ise isyan ederek tepkilerini dile getirdiler. İşte merak edilen tüm detaylar…

Vatandaşa gelen zam haberleri artık sinirlerini zıplatmaya başladı. Yeni yıla girmeden hemen önce belli başlı ürünlere gelen zamlar, tepkileri toplamıştı. Yeni asgari ücretin kararlaştırılacağı şu günlerde sigaraya geleceği iddia edilen 7.5 liralık zam kafaları karıştırdı.

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07 Ara 2022 - 16:03 Ankara- Yaşam

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