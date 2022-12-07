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07 Ara 2022 - 16:03

Sertap Erener 58 Yaşında! Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir?

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü müzik yarışması Eurovision’da Türkiye’ye birinciliği getiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününden paylaştığı kareler ile herkesi şaşırtan Sertab Erener, yaşıyla da şaşkınlığı ikiye katladı. İşte Sertap Erener ile ilgili merak edilen tüm detaylar...