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07 Ara 2022 - 22:31

Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!

Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü müzik yarışması Eurovision’da Türkiye’ye birinciliği getiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününden paylaştığı kareler ile herkesi şaşırtan Sertab Erener, yaşıyla da şaşkınlığı ikiye katladı. İşte Sertap Erener ile ilgili merak edilen tüm detaylar...