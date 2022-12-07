Sertap Erener’in Ünlü Olma Hikayesini Duyan Şok Oluyor! Sertap Erener Kimdir, Kaç Yaşında, Aslen Nerelidir, Nasıl Ünlü Oldu!
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü müzik yarışması Eurovision’da Türkiye’ye birinciliği getiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününden paylaştığı kareler ile herkesi şaşırtan Sertab Erener, yaşıyla da şaşkınlığı ikiye katladı. İşte Sertap Erener ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Sahnelerin iddialı isimlerinden biri olan ve dünyaca ünlü müzik yarışması Eurovision’da Türkiye’ye birinciliği getiren ünlü şarkıcı Sertab Erener, geçtiğimiz gün doğum gününü kutladı. Doğum gününden paylaştığı kareler ile herkesi şaşırtan Sertab Erener, yaşıyla da şaşkınlığı ikiye katladı. Öte yandan Sertab Erener, şimdilerde magazin takipçilerinin odak noktası haline geldi! Peki, Sertap Erener kimdir? Sertab Erener kaç yaşında, aslen nereli, evli mi, kiminle evli? Sertab Erener nasıl ünlü oldu, şarkıları neler? İşte, detaylar…
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07 Ara 2022 - 22:31 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.